В Париже задержали более 30 человек в ходе первомайской демонстрации
Французская полиция задержала 34 человека в ходе столкновений на первомайской демонстрации в Париже и предшествовавшей ей акции движения "Желтые жилеты". Об этом сообщил в субботу министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Колонна демонстрантов с транспарантами в честь Дня международной солидарности трудящихся возобновила движение после более чем двухчасовой паузы из-за жестких столкновений между силами правопорядка и агрессивно настроенными демонстрантами. По данным столичной префектуры полиции, "несколько сотен" хулиганов пробрались в начало колонны и начали громить витрины магазинов, поджигать мусорные баки и забрасывать различными предметами стоящих в оцеплении полицейских.
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