На первомайское шествие в Берлине вышли несколько тысяч человек

От 5 до 8 тыс. человек собрались вечером в субботу на первомайское шествие в берлинском округе Нойкельн-Кройцберг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Точного числа участников пока назвать нельзя, но их от 5 до 8 тыс. Это существенно больше, чем было заявлено изначально", - сообщил представитель пресс-службы полиции. Манифестанты выступают против социального неравенства и депортаций.

Митинг пока проходит без серьезных инцидентов. При этом бросается в глаза, что дистанцию в 1,5 метра, предписанную властями на время пандемии, соблюдают единицы. Многие не носят маски.

Акции проходят в городе весь день, вечерняя - самая крупная. Порядок обеспечивают 5,6 тыс. полицейских. Многие улицы в округе перекрыты полицией и ограждены заборами.