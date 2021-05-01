На первомайское шествие в Берлине вышли несколько тысяч человек
От 5 до 8 тыс. человек собрались вечером в субботу на первомайское шествие в берлинском округе Нойкельн-Кройцберг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Точного числа участников пока назвать нельзя, но их от 5 до 8 тыс. Это существенно больше, чем было заявлено изначально", - сообщил представитель пресс-службы полиции. Манифестанты выступают против социального неравенства и депортаций.
Митинг пока проходит без серьезных инцидентов. При этом бросается в глаза, что дистанцию в 1,5 метра, предписанную властями на время пандемии, соблюдают единицы. Многие не носят маски.
Акции проходят в городе весь день, вечерняя - самая крупная. Порядок обеспечивают 5,6 тыс. полицейских. Многие улицы в округе перекрыты полицией и ограждены заборами.
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