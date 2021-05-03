В Италии смертность в 2020 году увеличилась на 18%

Европа 3 мая 2021 14:19 (UTC+04:00)
В Италии смертность в 2020 году увеличилась на 18%

Почти 750 тыс. человек умерли в Италии в 2020 году, что на 18% больше, чем в 2019 году. Об этом говорится в распространенном в понедельник докладе Национального института статистики (Istat), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указывают специалисты, одной из причин увеличения смертности стали последствия вызываемого коронавирусом заболевания. Пандемия также сказалась на соотношении смертности и рождаемости. Численность населения сократилась на 384 тыс. человек, до 59,2 млн, причем сокращение наблюдается во всех областях страны, указывает Istat.

С начала пандемии весной прошлого года от последствий коронавирусной инфекции в Италии умерли более 120 тыс. человек из более чем 4 млн инфицированных.

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