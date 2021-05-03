Лондон и Вашингтон "стоят плечом к плечу" в вопросах безопасности - глава МИД Великобритании

Великобритания и США разделяют позиции друг друга и "стоят плечом к плечу" в вопросах безопасности, касающихся Афганистана, Ирана и РФ. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Она прошла на полях встречи министров иностранных дел Группы семи (G7) в Лондоне.

Блинкен в свою очередь заявил, что у США "нет более близкого союзника, чем Великобритания". "Нас объединяют дружественные, семейные, исторические связи, совместные ценности", - сказал глава американской дипломатии, который во вторник также встретится с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.

Как добавил Рааб, в ходе встречи была подчеркнута необходимость "отстаивать общие ценности", в том числе совместно оказывая давление на КНР и "настаивая на выполнении Пекином его обязательств", касающихся обеспечения прав и свобод жителей Гонконга и борьбы с изменением климата. В то же время Рааб заявил о том, что США и Великобритания будут стремиться "находить способы конструктивного взаимодействия с Китаем" в тех областях, где это возможно.

Пленарные заседания "семерки", которая проходит в очном формате впервые за два года, запланированы на 4-5 мая. Помимо глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, на мероприятие приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.