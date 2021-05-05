В Британии людям старше 50 лет предложат ввести третью дозу вакцины от коронавируса

Власти Великобритании осенью предложат гражданам старше 50 лет сделать третью прививку от коронавируса для того, чтобы предотвратить рост заболеваемости к Рождеству. Об этом в среду сообщила газета The Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, в настоящее время проводятся испытания двух возможных вариантов вакцин под руководством главного санитарного врача Великобритании Криса Уитти. Первый вариант подразумевает использование вакцин, модифицированных специально для борьбы с новыми штаммами коронавируса. Альтернативным вариантом может стать вакцинирование одним из трех уже одобренных в стране препаратов: американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета или американской компании Moderna.

В настоящее время в королевстве делают прививки тремя вышеупомянутыми препаратами. Чтобы в сжатые сроки сделать прививки максимальному числу людей, интервал между введением двух доз вакцины в Великобритании по решению правительства увеличили с трех недель до трех месяцев.