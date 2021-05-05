Более 2 тыс. человек погибли из-за миграционных мер Евросоюза

Входящие в Евросоюз страны за время пандемии противозаконным способом воспрепятствовали проникновению в Европу по меньшей мере 40 тыс. беженцев, что привело к гибели более 2 тыс. человек. Об этом в среду сообщила газета The Guardian, опубликовав исследование на основе данных учреждений ООН и неправительственных организаций (НПО), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Издание отмечает, что в ходе одной из крупнейших за последние десятилетия операций по массовой высылке европейские страны при поддержке Агентства ЕС по контролю внешних границ Frontex систематически оттесняли тысячи гонимых войной беженцев, в том числе детей, прибегая к незаконной тактике с применением насилия и жестокости по отношению к людям во время задержания или транспортировки.

С января 2020 года, несмотря на сокращение численности притока мигрантов, Италия, Мальта, Греция, Хорватия и Испания ужесточили свою миграционную политику. После введения частичного или полного закрытия границ, чтобы остановить вспышку нового коронавируса, эти страны привлекли частные суда для перехвата терпящих бедствие лодок и отправки беженцев в центры содержания под стражей. Неоднократно поступали сообщения о том, что людей избивали, грабили, раздевали догола на границе или оставляли в море, отмечает издание.