Чистая прибыль Moller-Maersk в первом квартале подскочила в 14 раз

Чистая прибыль датской компании A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk), приходящаяся на акционеров, по итогам первого квартала 2021 года составила 2,697 миллиарда долларов, что в 13,7 раза выше прошлогоднего уровня в 197 миллионов долларов. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из отчетности компании.

Выручка компании выросла на 30% — до 12,439 миллиарда долларов. Показатель EBITDA увеличился в 2,7 раза — до 4,039 миллиарда долларов.

Подразделение Ocean, специализирующееся на контейнерных перевозках, в отчетном периоде зафиксировало выручку в 9,478 миллиарда долларов, что на 31% превышает показатель годичной давности. Выручка подразделения Logistics & Services поднялась на 42% — до 2,045 миллиарда долларов. При этом выручка подразделения Terminals & Towage поднялась на 19,5% — до 1,089 миллиарда долларов.

По итогам текущего года компания ожидает показатель EBITDA в промежутке 13-15 миллиардов долларов по сравнению с предыдущим прогнозом в 8,5-10,5 миллиарда долларов.

Компания Maersk была основана в 1904 году в датском городе Свенборге. Работает в 130 странах, штат сотрудников насчитывает около 80 тысяч человек.