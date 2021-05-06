Во Франции полицейский погиб в ходе операции против наркодилеров

Один полицейский погиб в ходе операции по задержанию торговцев наркотиками на юго-востоке Франции. Об этом сообщил в среду премьер-министр Франции Жан Кастекс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Один из наших полицейских был смертельно ранен сегодня во время операции в Авиньоне. Выражаю соболезнования его близким и всей полиции страны, - написал он в Twittter. - Мы сделаем все, чтобы это преступление не осталось безнаказанным".

В свою очередь глава МВД Жеральд Дарманен уточнил, что полицейские вели операцию по пресечению деятельности, связанной с торговлей наркотиками. "Несколько полицейских были обстреляны, - заявил он. - Полицейский, получивший тяжелое ранение, умер". Также он заявил, что намерен лично посетить место происшествия.

По данным телеканала BFM, инцидент произошел примерно в 18:30 по местному времени, когда возвращавшиеся с задания полицейские решили ответить на вызов о нарушении порядка в центре города. Прибыв на место, они стали свидетелями сделки по продаже запрещенных веществ и решили задержать нарушителей. В этот момент один из молодых людей достал пистолет и несколько раз выстрелил в правоохранителей. Полицейские открыли ответный огонь, однако преступник сумел скрыться от них на самокате.

40-летний полицейский, который в этот момент был в штатском, но с полицейской повязкой на рукаве, получил ранения груди и живота. Несмотря на усилия спасателей, он умер на месте. Полиция продолжает поиски стрелявшего в правоохранителей преступника.