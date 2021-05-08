В Андалусии вертолет упал в море

Один человек пострадал и один пропал без вести в пятницу в результате падения вертолета недалеко от города Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон (автономное сообщество Андалусиа). Об этом сообщила газета АBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, частный вертолет, вылетевший из Эстепоны, по неустановленной пока причине потерпел катастрофу, рухнув в море. Пилоту - гражданину Кубы - удалось спастись, его извлекли из воды и доставили в местный порт. Второго находившегося в кабине человека ищут спасатели.