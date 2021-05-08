Чехия обратится к ЕС с просьбой предоставить больше вакцин в июне

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш попросит главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен обеспечить республику в июне большим количеством вакцин против коронавируса, чем предусмотрено действующими соглашениями. Об этом политик, слова которого привело Чешское радио, заявил в пятницу вечером после завершения первого дня неформального саммита Европейского совета в городе Порту, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я обязательно попрошу председателя [ЕК], чтобы она попыталась [обеспечить] получение большего количества вакцин в июне, - отметил Бабиш. - Это для нас сейчас самое важное".

Чехия в ближайшие недели, по его словам, начнет масштабную кампанию популяризации вакцинации против коронавируса среди своего населения. Премьер считает, что такая кампания может реализовываться на территории всего Евросоюза, а ее подготовкой должна заняться ЕК.

В Чехии 27 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Прививки сделаны 2 463 743 жителям. Полный цикл вакцинации двумя дозами препарата прошли 1 032 476 человек. В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской компании AstraZeneca.

Согласно опросам населения, привиться хотят 69% жителей Чехии, население которой составляет 10,702 млн граждан. За время пандемии общее число инфицированных коронавирусом здесь составило 1 642 696, из них вылечились 1 570 842. В стране умерли 29 608 жителей с диагнозом COVID-19.