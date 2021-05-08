ЕК утвердила контракт с BioNTech - Pfizer на 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса

Еврокомиссия (ЕК) утвердила контракт с концерном BioNTech - Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины. Об этом сообщила в субботу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Рада сообщить, что Еврокомиссия только что одобрила контракт с BioNTech - Pfizer на гарантированную поставку 900 миллионов доз вакцины и еще 900 млн доз в резерве на 2021-2023 годы", - написала она в Twitter.