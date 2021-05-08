Макрон выразил обеспокоенность в связи с ростом насилия во французском обществе

Власти Франции обеспокоены ростом насилия во французском обществе и участившимися нападениями на полицейских. Об этом заявил в субботу по завершении неформального саммита ЕС в Порту (Португалия) президент республики Эмманюэль Макрон, комментируя убийство полицейского в Авиньоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Реальность такова, что мы сталкиваемся с насилием в нашем обществе, и его уровень растет", - сказал Макрон, выступление которого транслировала пресс-служба Евросовета. Он отметил, что "ответ на это преступление должен быть пропорционален угрозе".

Французский лидер выразил поддержку всем силовым структурам. "Насилие делает все более сложной работу полиции. Мы полностью на стороне наших правоохранительных органов", - заверил Макрон.

5 мая премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что в ходе операции по задержанию торговцев наркотиками на юго-востоке страны погиб 40-летний полицейский. За последние несколько недель это второй случай гибели сотрудника полиции во Франции от рук преступников. 23 апреля в холле комиссариата Рамбуйе злоумышленник нанес сотруднице полиции два удара ножом, в результате чего она умерла.