Глава Европарламента призвал наделить этот орган правом законодательной инициативы

Глава Европарламента Давид Сассоли призвал значительно расширить полномочия Европарламента, наделив этот орган правом законодательной инициативы, а также правом определять главу Еврокомиссии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Европейский парламент должен иметь возможность вносить предложения в Совет ЕС и Еврокомиссию, а не только принимать их предложения. Это значительно усилит нашу демократию", - заявил он в воскресенье в Страсбурге на церемонии открытия "Конференции о будущем Европы".

Европейский парламент изначально существовал исключительно как консультативный орган, однако по мере централизации и усиления наднациональных институтов ЕС он постепенно приобретал законодательные функции и на данный момент уже обладает правом утверждать все ключевые решения исполнительного органа ЕС - Еврокомиссии. Европарламент никогда не имел права инициировать принятие европейских директив, все его резолюции имеют исключительно рекомендательный характер. С точки зрения баланса власти между Брюсселем и национальными правительствами наделение Европарламента правом законодательной инициативы станет серьезным усилением полномочий институтов Евросоюза в ущерб суверенитету государств, входящих в Евросоюз.