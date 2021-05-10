Британские спасатели вызволили застрявшего в Темзе небольшого кита

Британские спасатели провели операцию по спасению небольшого кита, выплывшего на мель в реке Темза в районе юго-западной части Лондона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си, млекопитающее переместили в безопасное место.

По сведениям Би-би-си, представители спасательных служб прибыли на место происшествия в 21:00 (23:00 мск), спустя четыре часа кита длиной около 3-4 м удалось транспортировать в безопасное место. Как отмечается, ветеринар займется оценкой состояния животного. По итогам проверки будет принято решение о выпуске кита на волю.

Как поясняет телеканал, данная особь относится к виду малых полосатиков, которые обычно встречаются в северной части Атлантического и Тихого океанов.