Британские спасатели вызволили застрявшего в Темзе небольшого кита
Британские спасатели провели операцию по спасению небольшого кита, выплывшего на мель в реке Темза в районе юго-западной части Лондона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си, млекопитающее переместили в безопасное место.
По сведениям Би-би-си, представители спасательных служб прибыли на место происшествия в 21:00 (23:00 мск), спустя четыре часа кита длиной около 3-4 м удалось транспортировать в безопасное место. Как отмечается, ветеринар займется оценкой состояния животного. По итогам проверки будет принято решение о выпуске кита на волю.
Как поясняет телеканал, данная особь относится к виду малых полосатиков, которые обычно встречаются в северной части Атлантического и Тихого океанов.
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