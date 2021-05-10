Во Франции задержали подозреваемых по делу об убийстве полицейского

Два человека были задержаны в ночь на понедельник во Франции в рамках расследования убийства полицейского в Авиньоне. Об этом сообщил в своем Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поздравляю полицию в связи с поимкой двух подозреваемых, спустя четыре дня после ужасного убийства. Это преступление не должно остаться безнаказанным", - написал он, сопроводив свою запись ссылкой на материал телеканала BFM.

Двое подозреваемых были задержаны во время проверки на дороге в департаменте Гар по пути, предположительно, в Испанию. Один из них подозревается в убийстве полицейского. По данным телеканала, оба задержанных, которым по 19 и 20 лет соответственно, известны полиции по делам, связанным с наркотиками и нарушением общественного порядка.

5 мая премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что в ходе операции по задержанию торговцев наркотиками на юго-востоке страны погиб 40-летний полицейский. Один из молодых людей, которых патруль застал за продажей наркотиков, достал пистолет и несколько раз выстрелил в сотрудников правоохранительных органов. Полицейские открыли ответный огонь, однако преступник сумел скрыться от них на самокате.