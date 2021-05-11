Паспорта вакцинации для поездок за рубеж вводятся в Великобритании 17 мая

Паспорта вакцинации для британцев, отправляющихся за рубеж, прежде всего в турпоездки, будут запущены Национальной службой здравоохранения (NHS) 17 мая в виде приложения для смартфонов и планшетов. Об этом сообщает во вторник газета The Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Такие сертификаты без указания данных о результатах тестов на коронавирус будут выдаваться только тем британцам, которым введены две дозы вакцины. Не имеющие смартфонов могут позвонить по номеру 119 и получить бумажное удостоверение, подтверждающее их вакцинацию. Наличие таких паспортов - необходимое условие для поездки британских туристов в наиболее популярные места их отдыха, в том числе в Грецию, которая добивалась этого на переговорах с британскими властями.

Приложение NHS, которое начнет действовать для зарубежных поездок на следующей неделе, первоначально было создано для размещения медицинских карт, записи на прием к врачу и повторному выписыванию рецептов онлайн. Технологическое подразделение службы NHS Digital дорабатывает приложение, чтобы данные о вакцинах извлекались из медицинских записей и отображались на отдельном экране, который можно было бы представить официальным лицам.

Для использования приложения жители Соединенного Королевства должны зарегистрироваться и сделать это минимум за две недели до поездки за границу. В качестве альтернативы они могут подать заявление на получение бумажного сертификата, который будет доступен через пять дней после введения второй дозы вакцины. Доставка их заявителям займет еще пять дней.