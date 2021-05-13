ВОЗ заявила, что богатейшие страны располагают 83% мирового объема вакцин от COVID-19

Страны с низкими и средними доходами, в которых проживает более половины населения Земли, располагают только 17% вакцин от коронавируса, а богатейшие государства - 83%. Эти данные озвучил в четверг в Женеве на Глобальном форуме исследований и инноваций генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Самые богатые страны получили 83% вакцин. В то же время государства со средним и низким уровнем доходов получили только 17%, несмотря на то что именно в них проживает больше половины населения Земли", - сказал он. Как подчеркнул гендиректор, ВОЗ "делает все возможное, чтобы решить проблему неравенства в рамках механизма COVAX и других глобальных инициатив".

По словам Гебрейесуса, мировому сообществу необходимо расширить сотрудничество в борьбе с пандемией "при участии различных партнерств и научных групп". "Имеется нереализованный научный потенциал на глобальном уровне", - констатировал гендиректор, добавив, что это особенно касается стран "глобального Юга".

В свою очередь главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан заявила в выступлении на заседании, что за прошедшие после первого научного форума ВОЗ год и четыре месяца "получен большой массив знаний" и "отмечен большой научный прогресс в плане выяснения происхождения вируса, эпидемиологической оценки и определения методов борьбы" с COVID-19. Вместе с тем в решении этой задачи не удалось "обеспечить адекватный результат на уровне глобального сообщества". Для этого "в первую очередь требуется равноправие в том, что касается предоставления широкого доступа к важным медицинским препаратам", констатировала Сваминатан.

В открывшемся в четверг двухдневном форуме, организованном ВОЗ, принимают участие видные ученые и представители ООН. Цель дискуссий - способствовать ускорению инновационных исследований в сфере борьбы с COVID-19 и оказать поддержку наиболее перспективным из них. В повестке дня - ряд тематических научных обзоров. С докладом на тему о роли исследований в "развитии более здорового общества для уязвимых групп населения" выступит верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Как отметили в ВОЗ, итоги дискуссий послужат основой для разработки пересмотренной дорожной карты по борьбе с пандемией на 2021 год и последующие годы. Предыдущая дорожная карта по этой проблеме была принята на научном форуме ВОЗ в феврале прошлого года.