Министра здравоохранения Украины подал в отставку

Представление об увольнении министра здравоохранения Украины Максима Степанова с занимаемой должности поступило в Верховную раду. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь спикера украинского парламента Ольга Туний.

"Официально сообщаю, что в Верховную раду Украины поступило представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова", - написала она в Facebook.