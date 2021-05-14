Техническое правительство Болгарии меняет руководителей ведомств

Техническое правительство Болгарии приняло в пятницу решение о назначении новых руководителей ряда государственных организаций. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба правительства страны.

В отставку отправлены глава налогового и таможенного ведомств, также предложено отправить в отставку главного секретаря МВД.

В семи министерствах страны назначены новые заместители министров.