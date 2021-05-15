Президент Сербии не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок
Президент Сербии Александар Вучич еще не принял решения, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Скажу вам искренне, я не уверен. Мы примем решение, и я лично буду участвовать в кампании, в которой буду бороться за то, чтобы политика, которую мы проводили, получила продолжателей, которые приведут [страну] к результатам 2025 года, которые мы обещали гражданам Сербии. Это будет зависеть от того, кто и как будет баллотироваться, я не считаю, что дан от Бога. Во-вторых, кто знает, что предпримет к тому моменту криминалитет, что предпримут их внешние помощники, так как вы видите, сколько денег вкладывается в СМИ, в кампанию ненависти против меня, и я не хочу нанести ущерб партии, которую я возглавляю. Я не настолько глуп, чтобы не уметь читать опросы, посмотрим по опросам и примем решение", - заявил сербский лидер.
Планируется, что парламентские и президентские выборы пройдут в Сербии весной 2022 года. Вучич заявил, что целью его партии будет абсолютная победа на всех уровнях.