Сербский певец Джордже Марьянович умер от COVID-19

Европа 15 мая 2021 23:50 (UTC+04:00)
Сербский певец Джордже Марьянович умер от COVID-19

Сербский певец и композитор Джордже Марьянович умер в Белграде в возрасте 89 лет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило в субботу издание Blic, причиной смерти артиста стали последствия заражения коронавирусом. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти певца не удалось.

Президент Сербии Александар Вучич направил семье Марьяновича телеграмму с соболезнованиями. "Меня исключительно поразила новость о смерти Джордже Марьяновича, певца, который своими неповторимыми выступлениями символизировал одну из прекраснейших эпох нашей музыки. Его многочисленные хиты помнят и сегодня, а его многосторонняя артистическая личность ярко отпечаталась в памяти многих поколений. Выражаем самые глубокие соболезнования семье, коллегам и почитателям его музыки", - цитирует телеграмму Вучича пресс-служба сербского лидера.

Джордже Марьянович родился в 1931 году. Свою первую пластинку "Музыка для танцев" он выпустил в 1959 году.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Азербайджане сократился объем выдаваемых общественным организациям кредитов
В Азербайджане сократился объем выдаваемых общественным организациям кредитов
Fitch Ratings обнародовало прогноз по инфляции в Азербайджане в 2021-22 гг.
Fitch Ratings обнародовало прогноз по инфляции в Азербайджане в 2021-22 гг.
Стоимость азербайджанской нефти на уходящей неделе (ОБЗОР)
Стоимость азербайджанской нефти на уходящей неделе (ОБЗОР)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Суэцком канале Египта начались работы по его расширению Другие страны 01:06
Израильский истребитель нанес удар по дому командующего одним из батальонов ХАМАС Израиль 00:25
Латвия раскрыла основные экономические показатели двустороннего сотрудничества с Грузией Бизнес 00:01
"Бешикташ" стал 16-кратным чемпионом Турции по футболу Спорт 00:00
Сербский певец Джордже Марьянович умер от COVID-19 Европа 15 мая 23:50
Израиль нанес удар по дому главы штаба спецопераций ХАМАС в секторе Газа Израиль 15 мая 23:39
ХАМАС объявило об остановке обстрелов Тель-Авива на два часа Другие страны 15 мая 23:27
Казахстанская экономика вышла на положительную динамику роста Казахстан 15 мая 23:24
Несколько инфраструктурных проектов открыты в Зонах свободной торговли Ирана Экономика 15 мая 23:19
В апреле в Грузии вырос прожиточный минимум - "Сакстат" Грузия 15 мая 23:11
Иностранные инвестиции в ОАЭ выросли в 2020 году на 44% Арабские страны 15 мая 23:09
Нетаньяху проинформировал Байдена о шагах, которые предпримет Израиль Израиль 15 мая 22:49
Более 2,8 тыс. ракет выпущено по Израилю из Газы с начала обстрелов Израиль 15 мая 22:37
Президент Ильхам Алиев: Большая часть Албанских церквей находится в разрушенном или в полуразрушенном состоянии. Поэтому мы восстановим и их Политика 15 мая 22:30
В мире за сутки выявили более 677 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 15 мая 22:16
Аббас обсудил с Байденом последние события на Ближнем Востоке Другие страны 15 мая 22:00
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,93 млн человек Турция 15 мая 21:41
Запуск американской ракеты Electron окончился неудачей США 15 мая 21:19
Президент Ильхам Алиев: У удинского народа большое историческое наследие Политика 15 мая 20:58
Все иностранные авиакомпании приостановили рейсы в Израиль из соображений безопасности Израиль 15 мая 20:52
Индийский штамм коронавируса может вызвать масштабную волну эпидемии в Британии Европа 15 мая 20:34
Главы МИД Азербайджана и Таджикистана обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе Политика 15 мая 20:14
ХАМАС нанесло удары по нескольким городам Израиля Другие страны 15 мая 20:01
США заявили Израилю о важности обеспечения безопасности журналистов США 15 мая 19:42
Nordwind с 18 мая открывает прямые рейсы из Петербурга в Баку Экономика 15 мая 19:22
Крупнейший автопроизводитель Азербайджана выпустил свыше 5 тыc. автомобилей Бизнес 15 мая 19:10
На границе с Ираном произошла стрельба, погибли двое азербайджанских пограничников Политика 15 мая 19:07
Узбекистан потратит на сферу услуг $500 млн Узбекистан 15 мая 19:00
Годовой экспорт шафрана из Ирана превысил 190 млн. долларов Экономика 15 мая 18:53
Потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства: Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю парил орел (ВИДЕО, ФОТО) Интервью 15 мая 18:50
Экстренное заседание Организации исламского сотрудничества пройдет 16 мая - МИД Турции Турция 15 мая 18:35
В Грузии выявлено 1 576 новых случаев коронавируса Грузия 15 мая 18:15
Армия Израиля подтвердила, что нанесла удар по зданию в Газе Израиль 15 мая 18:07
Фестиваль «Харыбюльбюль» в городе Шуша подарил всем невероятные, прекрасные эмоции – народный артист Гаджи Исмаилов (ФОТО) Культура 15 мая 17:32
В Азербайджане сократился объем выдаваемых общественным организациям кредитов Финансы 15 мая 17:26
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 15 мая 16:59
Fitch Ratings обнародовало прогноз по инфляции в Азербайджане в 2021-22 гг. Финансы 15 мая 16:53
В Азербайджане выявлено 377 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 318 человек Общество 15 мая 16:40
Стоимость азербайджанской нефти на уходящей неделе (ОБЗОР) Финансы 15 мая 15:43
"Турецкие авиалинии" возобновили полеты в Гянджу (ФОТО) Общество 15 мая 15:14
В Азербайджане вырос индекс потребительских цен Финансы 15 мая 14:51
Франция значительно увеличила импорт цемента из Турции Турция 15 мая 14:28
Азербайджанский производитель оливкового масла выходит на российский рынок Бизнес 15 мая 14:21
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 200 человек Общество 15 мая 14:15
Fitch Ratings ожидает роста ВВП Азербайджана в 2021 г. Бизнес 15 мая 14:07
Франция импортировала из Турции электротоваров на сумму свыше $300 млн Турция 15 мая 14:03
Дефицит госбюджета Азербайджана сократится в 2021-2022 гг. - Fitch Ratings Финансы 15 мая 13:55
Грузия увеличила импорт готовой одежды из Турции Турция 15 мая 13:40
В России после коронавируса выздоровели 9 866 человек за сутки Россия 15 мая 13:35
Авиасредства ВВС Азербайджана выполняют плановые учебно-тренировочные полеты (ФОТО) Политика 15 мая 13:34
Франция на более чем 30% увеличила экспорт зерновых из Турции Турция 15 мая 13:31
Почти во всей Италии улучшилась эпидемическая ситуация Европа 15 мая 13:31
В январе-марте 2021 г. турецкий порт Тузла принял более 100 судов Турция 15 мая 13:30
Мой Азербайджан – юные художники продемонстрировали свой талант Культура 15 мая 13:20
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили среднюю школу №1 в поселке Нидж и церковь Святого Елисея «Чотари» (ФОТО) Политика 15 мая 13:16
Завтра общественный транспорт Баку возобновит работу Общество 15 мая 13:06
Китай значительно увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 15 мая 12:53
На освобожденных территориях Азербайджана открылись новые воинские части (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15 мая 12:52
Казахстанская компания привлечет услуги по перевозке грузов Тендеры 15 мая 12:44
Fitch прогнозирует рост прямых иностранных инвестиций в Азербайджан в 2021-2022 г. Финансы 15 мая 12:44
АО в Казахстане объявило тендер на реконструкцию газораспределительной станции Тендеры 15 мая 12:40
Проведение группой испанских парламентариев акции в поддержку Армении неприемлемо – Севиль Микаилова Политика 15 мая 12:29
Казахстанская газодобывающая компания объявила тендер Тендеры 15 мая 12:28
Стоимость азербайджанской нефти превысила $68 за баррель Финансы 15 мая 12:28
В Азербайджане завтра будет до 35 градусов тепла Общество 15 мая 12:21
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии железнодорожного вокзала в Габале и однолинейной железной дороги ст. Ляки-Габала (ФОТО) Политика 15 мая 12:18
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии по сдаче в эксплуатацию нового моста и реконструированной автодороги в Габале (ФОТО) Политика 15 мая 12:15
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) Политика 15 мая 12:03
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Габалинский район (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15 мая 12:01
Узбекистан значительно увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 15 мая 11:31
Казахстанское ТОО закупит изоляторы Тендеры 15 мая 11:23
Почтовый оператор Казахстана привлечет услуги по ремонту зданий Тендеры 15 мая 11:22
Казахстан импортировал из Турции электротовары на сумму свыше $20 млн Турция 15 мая 11:21
Председатель Верховного суда Ирана подал заявку на участие в президентских выборах Политика 15 мая 11:21
Проведение фестиваля “Харыбюльбюль” олицетворяет возрождение прежнего статуса города Шуша - депутат Политика 15 мая 11:19
Германия импортировала из Турции цемент на сумму свыше $90 млн Турция 15 мая 11:02
Fitch изменило прогноз по рейтингу РДЭ Азербайджана на «cтабильный» Финансы 15 мая 10:40
В I квартале 2021 г. порт Трабзон принял свыше 400 тыс. тонн грузов Турция 15 мая 10:37
Иран импортировал из Турции зерновые на сумму свыше $60 млн Турция 15 мая 10:33
ОАЭ призвали Израиль и Палестину к немедленному окончанию боевых действий Арабские страны 15 мая 10:29
В Карабахе провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено - минобороны РФ Политика 15 мая 10:24
Фестиваль "Харыбюльбюль” стал посланием миру – Турал Гянджалиев Политика 15 мая 10:22
В продажу поступили билеты на матчи ЕВРО-2020 в Баку Общество 15 мая 09:47
У Азербайджана в рамках БТК будет два маршрута в Турцию Экономика 15 мая 09:36
Объявлены сроки проведения фестиваля "ЖАРА" в Баку Культура 15 мая 09:11
В Японии зафиксировали рекордное число зараженных коронавирусом в тяжелом состоянии Другие страны 15 мая 08:56
Власти США призвали компании усилить кибербезопасность после взлома Colonial Pipeline ИКТ 15 мая 08:37
Южнокорейское агентство переходит на новый этап формирования инновационной экосистемы Азербайджана ИКТ 15 мая 08:24
К 2025 году до 1000 населенных пунктов Грузии охватит сеть широкополосного оптического интернета ИКТ 15 мая 08:18
Специальную жилищную программу для молодежи запустят в столице Казахстана Казахстан 15 мая 08:17
Российские регионы встречают иранских предпринимателей Экономика 15 мая 08:15
Замглавы NASA поздравил Китай с успешной посадкой на Марс станции "Тяньвэнь-1" США 15 мая 07:57
ВВС США впервые разместят в Японии высотные беспилотники Triton Другие страны 15 мая 07:42
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5 Другие страны 15 мая 07:23
В результате падения фургона в канал в Пакистане погибли 11 человек Другие страны 15 мая 07:09
Зидан покинет «Реал» в конце сезона Спорт 15 мая 06:48
Канада и США начали переговоры об открытии границы США 15 мая 06:29
Бразилия приостановила авиасообщение с Нью-Дели Другие страны 15 мая 06:10
В США отменили решение о приостановке въезда иммигрантов без медстраховки США 15 мая 05:51
Палестинские группировки Газы ведут интенсивные обстрелы юга Израиля Арабские страны 15 мая 05:50
Все новости