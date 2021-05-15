Сербский певец Джордже Марьянович умер от COVID-19

Сербский певец и композитор Джордже Марьянович умер в Белграде в возрасте 89 лет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило в субботу издание Blic, причиной смерти артиста стали последствия заражения коронавирусом. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти певца не удалось.

Президент Сербии Александар Вучич направил семье Марьяновича телеграмму с соболезнованиями. "Меня исключительно поразила новость о смерти Джордже Марьяновича, певца, который своими неповторимыми выступлениями символизировал одну из прекраснейших эпох нашей музыки. Его многочисленные хиты помнят и сегодня, а его многосторонняя артистическая личность ярко отпечаталась в памяти многих поколений. Выражаем самые глубокие соболезнования семье, коллегам и почитателям его музыки", - цитирует телеграмму Вучича пресс-служба сербского лидера.

Джордже Марьянович родился в 1931 году. Свою первую пластинку "Музыка для танцев" он выпустил в 1959 году.