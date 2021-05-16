Экстренное заседание Совета ЕС по палестино-израильскому конфликту пройдет 18 мая
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель решил созвать 18 мая экстренную видеоконференцию министров иностранных дел 27 стран сообщества, чтобы обсудить ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Соответствующую публикацию он разместил в воскресенье в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В связи с продолжающейся эскалацией напряженности в отношениях между Израилем и Палестиной и неприемлемым числом жертв среди гражданского населения я созываю во вторник чрезвычайное заседание министров иностранных дел ЕС", - написал Боррель.
Лента новостей
Бакинская высшая школа нефти организовала вебинар на тему «Женщины в инженерии: вызовы и возможности» (ФОТО)
Агидa Манизаде – азербайджанская "царица всех наук" в США: эксклюзивное интервью с членом Клуба миллионеров (ФОТО)
Азербайджан продемонстрировал высокие темпы роста в развитии мобильной инфраструктуры - Ассоциация GSMA
Президент Ильхам Алиев: Большая часть Албанских церквей находится в разрушенном или в полуразрушенном состоянии. Поэтому мы восстановим и их
Потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства: Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю парил орел (ВИДЕО, ФОТО)