Фармрегулятор ЕС изменил утвержденные условия хранения вакцины Pfizer-BioNTech

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало изменить утвержденные условия хранения вакцины от коронавируса Comirnaty, разработанной германской компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в пресс-релизе фармрегулятора, опубликованном в понедельник на его сайте.

"Это изменение продлевает утвержденный срок хранения неоткрытого размороженного флакона [препарата] при температуре 2-8 градусов Цельсия (то есть в обычном холодильнике после извлечения из условий глубокой заморозки) с пяти дней до одного месяца (31 день)", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что подобное решение было принято после оценки дополнительных данных исследования устойчивости вакцины, представленных в EMA разработчиками препарата.

Ожидается, что повышенная гибкость в хранении и обращении с вакциной окажет значительное влияние на планирование и логистику, что позволит существенно упростить доставку и использование препарата в государствах ЕС.