Немецкий фондовый индекс DAX обновил исторический рекорд

Основной фондовый индекс Германии DAX на открытии торгов вторника снова, как и месяцем ранее, обновил исторический рекорд. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.22 мск DAX растёт на 0,72%, до 15519,15 пункта. При этом минутами ранее он поднимался до 15540,7 пункта. Предыдущий исторический рекорд был достигнут 19 апреля, он составлял 15501,84 пункта.

Обновление исторической максимума немецким индексом наблюдается на фоне общего оптимизма на фондовых рынках Европы — британский индекс FTSE 100 растет на 0,8%, до 7088,57 пункта, а французский CAC 40 — на 0,58%, до 6404,32 пункта.

Позднее в ходе торгов трейдеры ждут статистику экономической динамики в еврозоне и ЕС в прошлом квартале. Аналитики прогнозируют, что совокупный ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в первом квартале сократился на 1,8% в годовом выражении и на 0,6% — в квартальном, как и показала первая оценка.