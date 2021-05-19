Франция, Египет и Иордания договорились провести переговоры по Ближнему Востоку
Главы Франции, Египта и Иордании договорились провести новые переговоры по Ближнему Востоку в ближайшие дни. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, распространенном в среду Елисейским дворцом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Страны также призывают стороны палестино-израильского конфликта к немедленному прекращению огня.
"Президент Франции Эмманюэль Макрон, король Иордании Абдалла II и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвали стороны немедленно договориться о прекращении огня", - отмечается в документе по итогам переговоров. "Они также решили работать с международными партнерами, в том числе в Совете Безопасности ООН, для достижения такого режима", - подчеркивается в заявлении.
Лента новостей
Финляндия может помочь Азербайджану в диверсификации экономики и снижении ее зависимости от нефтегазового сектора - МИД
Обнаружены останки еще одного азербайджанского военнослужащего, считавшегося пропавшим без вести (ФОТО)
Цифровизация является основой восстановления национальных грузоперевозок - Международный союз автотранспорта
Определились первые финалисты "Евровидения 2021" - представительница Азербайджана Самира Эфенди в финале (ФОТО/ВИДЕО)