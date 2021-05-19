Европарламент и Совет ЕС провалили переговоры по сертификатам о вакцинации

Европарламент (ЕП) и Совет ЕС не смогли договориться по вопросу внедрения в Евросоюзе сертификатов о вакцинации. Об этом говорится в заявлении Европейской народной партии, распространенном в среду в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, из-за позиции некоторых государств-членов Совет и Европарламент не смогли заключить сделку в ходе третьего раунда переговоров по предлагаемому положению о европейском сертификате COVID-19", - отмечается в нем.