Привитым одобренными ЕМА и ВОЗ вакцинами разрешили взъезд в Евросоюз

Совет ЕС утвердил рекомендации Еврокомиссии (ЕК) разрешить въезд на территорию сообщества туристам, которые вакцинированы препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или ВОЗ для экстренного применения. Об этом говорится в заявлении совета, распространенном в четверг в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если государства - члены принимают доказательство вакцинации для отказа от ограничений на поездки, таких как тестирование или карантин, они должны в принципе отменить ограничения на несущественные поездки для путешественников из третьих стран (не входящих в ЕС), которые получили последнюю рекомендованную дозу вакцины, одобренной EMA, по крайней мере за 14 дней до прибытия", - отмечается в нем.

"Государства - члены могут также отменить ограничение на несущественные поездки для тех, кто получил по крайней мере за 14 дней до прибытия последнюю рекомендованную дозу вакцины, включенной в список ВОЗ для экстренного применения", - добавил совет.

Как подчеркивает Совет, при снятии ограничений на поездки "государства-члены должны учитывать взаимность в каждом конкретном случае". Таким образом, если Евросоюз открывает границы гражданам какой-то страны, то эта страна должна ответить взаимностью, то есть тоже разрешить въезд европейским туристам.