Глава Еврокомиссии приветствует перемирие между Израилем и ХАМАС

Европа 21 мая 2021 10:26 (UTC+04:00)
Глава Еврокомиссии приветствует перемирие между Израилем и ХАМАС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приветствует режим прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС. Об этом она написала в пятницу в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я приветствую прекращение огня, которое вступило в силу сегодня в 2 часа ночи между Израилем и ХАМАС. Я призываю обе стороны консолидировать его и стабилизировать ситуацию в долгосрочной перспективе. Только политическое решение обеспечит прочный мир и безопасность для всех", - отметила она.

Режим прекращения огня вступил в силу в пятницу в 02:00 по палестинскому и израильскому времени (совпадает с московским) между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.

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