ЕС передаст до 100 млн доз вакцин от коронавируса бедным странам

Европейский союз до конца 2021 года передаст до 100 млн доз вакцин от коронавируса бедным странам. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, открывая Глобальный саммит по здравоохранению, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Европейская команда намерена передать по меньшей мере 100 млн доз странам с низким и средним доходом до конца 2021 года", - сказала глава ЕК. Она указала, что одна из тем нынешнего саммита, в котором участвуют в формате видеоконференции лидеры и высокопоставленные представители стран Группы двадцати и главы международных организаций, пути обеспечения вакцинами всех в равной степени. "И мы намерены добиваться этого не только за счет поставок и экспорта, но и за счет расширения производственных мощностей этих препаратов в наибольшем числе регионов мира", - сказала фон дер Ляйен.

Как отметил во вступительном слове премьер-министр Италии Марио Драги, принимающий саммит как глава правительства председательствующей в "двадцатке" страны, "пандемия продемонстрировала важность международного сотрудничества".

Саммит, на котором лично присутствуют только Драги и фон дер Ляйен, проходит на Вилле Панфили. По его завершении планируется обнародовать Римскую декларацию, в которой будут содержаться основные принципы борьбы с пандемией и предотвращения распространения заболеваний в будущем. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 165,6 млн человек, более 3,4 млн умерли. Как заявили в пятницу представители Всемирной организации здравоохранения, реальное число жертв последствий коронавирусной инфекции может быть втрое больше официальных цифр.