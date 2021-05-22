В Амстердаме мужчина с ножом убил одного человека и ранил четырех
По меньшей мере один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате нескольких нападений, совершенных вооруженным ножом мужчиной в Амстердаме. Об этом в субботу сообщил портал Dutch News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Серия нападений произошла в городском районе Де-Пейп. "Вскоре стало ясно, что все они совершены одним человеком", - приводит портал сообщение полиции. Движение общественного транспорта в этом районе приостановлено.
Полиция задержала единственного подозреваемого, которым оказался 29-летний мужчина из Амстелвена. У правоохранительных органов нет веских оснований считать, что мотив нападений был связан с терроризмом. Полицейские рассматривают все возможные варианты.
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