Власти Нидерландов могут перейти к третьему этапу снятия ограничений с 5 июня

Власти Нидерландов могут приступить к третьему этапу смягчения действующих ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения нового коронавируса, с 5 июня на фоне улучшения эпидемической ситуации в стране. Об этом в субботу сообщил нидерландский информационный портал NL Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, правительство Нидерландов намерено разрешить кафе и ресторанам обслуживать клиентов в закрытых помещениях. Вместе с тем, как пишет портал, жители королевства смогут ежедневно принимать у себя дома не более четырех гостей. Кроме того, планируется возобновление работы кинотеатров, театров и других закрытых площадок в определенные часы.