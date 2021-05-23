В Италии восемь человек погибли в результате крушения фуникулера
Восемь человек погибли и двое детей получили серьезные ранения в результате обрушения фуникулера на севере Италии (область Пьемонт), передает Trend со ссылкой на ТАСС,
В результате обрыва каната рухнула одна кабина, в которой находились по крайней мере 11 человек.
Дети в тяжелом состоянии были доставлены в больницу в Турине. Инцидент произошел в утренние часы на маршруте, который соединяет озеро Маджоре с возвышенностью почти в 1,5 тыс. м. Причины произошедшего выясняются.
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