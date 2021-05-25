Антимонопольный регулятор ФРГ начал проверки в отношении Google

Федеральное антимонопольное ведомство Германии приступило во вторник к проверкам в отношении американской компании Google. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора, опубликованном на его сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что первая проверка в отношении Google заключается в исследовании рыночных позиций компании, а именно вопроса о том, имеет ли она привилегированное положение на рынке. "Свидетельством такой позиции корпорации может являться экосистема, охватывающая различные рынки, - сообщает глава ведомства Андреас Мундт. - Другие компании зачастую испытывают серьезную уязвимость перед подобного рода влиянием". По словам Мундта, из-за широкого спектра цифровых сервисов корпорации, таких как поисковая система, видеосервис YouTube, карты, операционная система Android и браузер Chrome, ведомство решило выяснить, имеет ли корпорация привилегированное положение на рынке.

Вторая проверка, как сообщается в пресс-релизе, заключается в изучении условий обработки данных пользователей компании. "Google имеет стратегическое преимущество в связи с имеющимся доступом к данным, которые представляют интерес для конкурентов, - отметил Мундт. - Поэтому мы будем очень внимательно изучать условия обработки данных. Ключевой вопрос заключается в том, есть ли у людей, желающих воспользоваться продуктами компании, достаточный выбор того, как корпорация будет использовать их данные".

18 мая федеральное антимонопольное ведомство Германии приступило к проверке рыночных позиций американской корпорации Amazon. Как отмечает глава ведомства Андреас Мундт, регулятор в первую очередь проверит, имеет ли корпорация привилегированное положение на рынке. По его словам, если ведомство обнаружит такую рыночную позицию у компании, то сможет заранее выявить и запретить возможные антиконкурентные действия со стороны Amazon.