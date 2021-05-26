Еврокомиссия представила стратегию по усилению борьбы с распространением дезинформации

Еврокомиссия представила в среду стратегию по усилению борьбы с распространением дезинформации в Евросоюзе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Еврокомиссия обнародует свою стратегию по тому, как усилить Кодекс практики в области дезинформации, первый в своем роде во всем мире, чтобы он стал более эффективным инструментом борьбы с дезинформацией", - говорится в заявлении ЕК.

Еврокомиссия призывает стороны (страны-члены ЕС, социальные сети и так далее), которые подписали так называемый европейский Кодекс практики, к усилению обязательств по борьбе с дезинформацией. "Основываясь на надежной системе мониторинга и четких показателях эффективности, подписанты должны уменьшить финансовые стимулы для дезинформации, предоставить пользователям возможность играть активную роль в предотвращении ее распространения, лучше сотрудничать с проверяющими факты в государствах - членах ЕС, а также обеспечить основу для доступа исследователей к данным", - поясняется в нем.

В частности, Еврокомиссия настаивает на "демонетизации дезинформации", то есть обязывает интернет-платформы повысить прозрачность и подотчетность в отношении размещения рекламы в сети. Кроме того, она просит платформы и социальные сети "предоставлять пользователям возможность распознавать и отмечать дезинформацию".

Еврокомиссия также подчеркивает, что в рамках Кодекса практики в области дезинформации предложит в этом году законопроект, направленный на повышение прозрачности политической рекламы.