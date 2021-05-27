Франция и Индия договорились углубить партнерство в области обороны

Франция и Индия договорились укрепить стратегическое партнерство в области обороны, ядерной энергетики, защиты окружающей среды и по проблемам мирового океана. Об этом говорится в распространенном в среду коммюнике Елисейского дворца по итогам телефонного разговора между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Глава государства и премьер-министр Индии договорились углубить франко-индийское стратегическое партнерство в области обороны, ядерной энергетики, защиты окружающей среды и по проблемам мирового океана, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе", - отметили в администрации французского лидера.

Там добавили, что на фоне очередной волны пандемии в Индии Макрон подчеркнул поддержку Франции от имени ее народа. В администрации добавили, что с 1 мая начали поставку в страну восьми станций для производства медицинского кислорода. Как указала французская сторона, в скором времени запланированы новые поставки, которые "будут способствовать наращиванию потенциала индийских больниц".