HSBC выходит из розничного банковского бизнеса в США

Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc выходит из розничного банковского бизнеса в США и сосредоточит свое внимание на управлении капиталом и международным банковским бизнесом. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в пресс-релизе HSBC.

В сообщении указывается, что HSBC продаст 10 своих отделений Citizens Bank и 80 — Cathay Bank. Банк также планирует переориентировать 20-25 своих отделений в "международные центры благосостояния", а 35-40 закрыть. Всего у группы насчитывается 148 отделений в стране.

В результате HSBC планирует изменить положение своего бизнеса в сфере банковского обслуживания благосостояния и физических лиц в США, чтобы сосредоточиться на банковских услугах и управлении капиталом для состоятельных клиентов.

"Мы рады объявить о продаже нашего розничного банковского бизнеса на внутреннем рынке США. Это хороший бизнес, но нам не хватило масштаба, чтобы конкурировать. Наше постоянное присутствие в США — ключ к развитию нашей международной сети и важный фактор наших планов роста", — приводятся в пресс-релизе слова гендиректора группы Ноэла Квинна (Noel Quinn).

Акции HSBC Holdings PLC на бирже Гонконга растут на 0,31%, до 49,24 гонконгского доллара.

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).