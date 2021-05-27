Меркель сообщила о 13 млн привившихся от коронавируса в Германии

Около 13 млн жителей или 15,7% населения Германии сделали две прививки от коронавируса, 35 млн немцам введена одна доза. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с главами регионов страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"35 млн немцев - это 41,5% населения - сделали как минимум одну прививку, и 13 млн - 15,7% - уже полностью привиты (то есть получили две инъекции - прим. ТАСС)", - сказала она. Меркель указала на то, что среди пожилых граждан и людей из особо уязвимых групп населения вакцинация "привела к положительному эффекту", а именно, значительно сократилось число случаев заражения коронавирусом с тяжелым течением заболевания.

"Сокращается число новых заражений и, что радует, количество занятых мест в отделениях интенсивной терапии", - констатировала канцлер.