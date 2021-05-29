Германия готова выделить ЮАР до €50 млн для производства вакцин от коронавируса

Германия готова оказать финансовую помощь Южно-Африканской Республике для создания собственного производства вакцины от коронавируса, которая может быть использована на Африканском континенте. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенса Шпана.

В ходе визита в Преторию глава Минздрава пояснил, что на эти цели правительство Германии готово выделить до €50 млн. В настоящее время, как пишет DPA, Африка импортирует порядка 99% вакцин от коронавируса.