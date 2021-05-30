Разведка Великобритании считает правдоподобной утечку коронавируса из лаборатории

Британская разведка считает теперь правдоподобной версию, что причиной пандемии COVID-19 стала утечка коронавируса из Уханьского института вирусологии КНР. Об этом сообщает в воскресенье газета The Sunday Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Издание отмечает, что сначала западные разведки, включая британскую, считали маловероятной версию лабораторного происхождения коронавируса. Однако теперь, сообщили неназванные источники газете, была проведена переоценка позиции и версия перешла в разряд правдоподобных.

При этом The Sunday Times приводит мнение источника в американской разведке. Он выразил обеспокоенность, что если причину возникновения инфекции, поразившей весь мир, не найти, то "это может произойти снова".

Издание обращает внимание на то, что мнениям ученых, заявлявших о лабораторном происхождении вируса, не давали хода и их не публиковали в научных журналах. Как сообщила накануне британская газета Daily Mail, норвежский вирусолог Биргер Сёренсен и профессор лондонского Университета Святого Георгия Ангус Далглиш собираются обнародовать дополненную версию своей работы, в которой они уже более года утверждают, что вирус имеет искусственное происхождение. По словам Далглиша, публиковать работу тогда отказались почти все крупные научные издания, включая британский журнал Nature. В конечном итоге она вышла в новом ежеквартальном журнале Кембриджского университета QRB Discovery, причем основную тему публикации пришлось изменить.

В марте международная миссия экспертов, посетивших Китай, чтобы прояснить происхождение нового коронавируса, опубликовала доклад, в котором говорилось, что лабораторное происхождение вируса является наименее вероятной из рассмотренных гипотез. Самым вероятным был признан сценарий, согласно которому произошла передача инфекции от животного к другому животному, а затем к человеку.

Сразу после публикации доклада США, а также Австралия, Великобритания, Дания, Израиль, Канада, Латвия, Литва, Норвегия, Словения, Чехия, Эстония, Южная Корея и Япония выразили обеспокоенность недавним исследованием в Китае, проведенным ВОЗ. Прямой критики выводов в заявлении 14 стран не содержалось, однако отмечалось, что работа экспертов была проведена со значительной задержкой, без доступа к полной информации и образцам. При этом Пекин неоднократно решительно отвергал утверждения об искусственном происхождении коронавируса.