ВВС Дании первыми в мире примут в свой состав электросамолеты

Дании первыми в мире принимают в свой состав электрические самолеты - одномоторные машины Pipistrel Velis Electro, производимые словенской компанией Pipistrel, с экипажем из двух человек. Об этом сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе Минобороны Дании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Поставку осенью 2021 года произведет французская компания Green Aerolease. Электросамолетам предстоит пройти двухлетний испытательный период.

Они символизируют принятый недавно план по переходу Вооруженных сил Дании на зеленые технологии. Pipistrel Velis Electro не производит выбросы в атмосферу, а уровень создаваемого им шума крайне низкий - не превышает 60 дБ, что соответствует громкости разговора двух человек.

"На каждого ложится ответственность способствовать климатическому переходу, это касается и военной сферы. Поэтому мы приняли решение закупить электросамолеты для наших ВВС. В частности, они будут использоваться для тренировок пилотов", - прокомментировала глава военного ведомства Трине Брамсен.

Pipistrel Velis Electro станут дополнением к используемым учебно-тренировочным Saab T-17 Supporter.