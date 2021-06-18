Глава ВОЗ указал, что ожидает ухудшения ситуации с COVID-19 в Африке
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Африке. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы ожидаем, что ситуация ухудшится", - сказал он, отметив, что в Африке число заболевших и случаев с летальным исходом на минувшей неделе выросло. Глава ВОЗ напомнил, что от коронавируса в Африке вакцинировано менее 1% населения.
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