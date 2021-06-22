Партии Ле Пен и Макрона выступили хуже ожиданий на региональных выборах во Франции

Европа 22 июня 2021 05:15 (UTC+04:00)
Партии Ле Пен и Макрона выступили хуже ожиданий на региональных выборах во Франции

Партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен и партия президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" добились меньших успехов, чем от них ожидали, по итогам первого тура региональных выборов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфкс, сообщают французские СМИ.

Единственный успех в партии Ле Пен в первом туре зафиксировала в южном регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег: там на первом месте финишировал список во главе с Тьерри Мариани. При этом отмечается, что этот известный на юге Франции политик - новичок "Национального объединения", так как перешел в него в 2019 году из правой партии "Республиканцы". Теперь у Мариани неплохие шансы на победу во втором туре.

В остальных регионах кандидаты "Национального объединения" не смогли занять первое место и, судя по всему, лишатся реальных шансов на победу во втором туре. До выборов считалось, что партия захватит контроль минимум в двух регионах и еще в нескольких - сможет навязать серьезную борьбу соперникам.

Еще хуже обстоят дела у партии Макрона, лишившейся шансов не только победить в хотя бы одном регионе, но и - набрать достаточное количество голосов, чтобы при необходимости - во втором туре отдавать голоса другим партиям и таким образом - влиять на расстановку сил.

В частности, в регионе О-де-Франс уже выбыл из борьбы список во главе с министром юстиции Эрик Дюпон-Моретти. Там же потерпел неудачу, в частности, глава МВД Жеральд Дарманен.

В Париже стороннику Макрона удалось пробиться во второй тур лишь с четвертого места (11,76% голосов).

Хорошо обстоят дела у правых партий: если не учитывать выборы в заморских владениях Франции, они лидируют в шести регионах, еще в одном на первом месте ультраправое "Национальное объединение". Коалиции левых партий пока на первом месте в пяти регионах, что, по мнению наблюдателей, свидетельствует о постепенном укреплении позиций левых, популярность которых сильно упала в году президентства социалиста Франсуа Олланда.

Особое внимание специалистов было приковано к правым партиям, не имеющим отношения к ультраправым. Так, отличных результатов добились известные политики Ксавье Бертран - он уверенно лидирует регионе О-де-Франс, которым руководит и в настоящее время.

Близок к успеху Лоран Вокье в регионе Овернь-Рона-Альпы. Как и Бертран, он набрал в первом туре более 40% голосов. Эти два политика интересны наблюдателям, так как считаются вполне реальными потенциальными кандидатами на пост президента и, следовательно - альтернативами кандидатурам Макрона и Ле Пен, которые пока считаются фаворитами президентской гонки.

На Корсике победу в первом туре, как и ожидалось, одержали местные националисты.

Ожидается, что уже через неделю ситуация прояснится: во Франции пройдет второй тур региональных выборов. В него пройдут все, кто набрал минимум 10%.

Французские СМИ отмечают, что как партия Ле Пен, так и Макрона в первом туре выступили хуже, чем предполагалось. Депутат французского парламента от президентской партии Орора Берже назвала выступление "Вперед, республика!" "демократической пощечиной для всех нас".

В первом туре региональных выборов во Франции зафиксировали исторически низкую явку избирателей. Воздержались от голосования около 70% избирателей. Марин Ле Пен считает это "гражданской катастрофой". По ее словам, это вызвано "недоверием к избирательной системе, которая оставляет избирателей с чувством, что они не могут ничего изменить и что все сфабриковано".

Выборы в Региональные советы проходят во всех 13 регионах прямым всеобщим голосованием на основе пропорционального представительства по спискам. Каждая партия представляет на выборы список кандидатов для каждого региона.

Французские СМИ отмечают, что эти выборы важны, так как в следующем году состоятся президентские выборы, на которых, скорее всего, основная борьба развернется между действующим президентом страны Эммануэлем Макроном и лидером ультраправых Марин Ле Пен.

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