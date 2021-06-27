Завершившиеся региональные выборы во Франции отмечены рекордно низкой явкой избирателей

Голосование на региональных выборах, завершившееся в воскресенье во Франции, отмечено самой низкой явкой избирателей в истории страны. Как свидетельствуют предварительные итоги, в выборах, проходивших во всех 13 регионах республики, не участвовали две трети французских избирателей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В центральном округе Иль-де-Франс, в состав которого входит Париж, правом голоса не воспользовались почти 75% жителей региона. В целом же по стране в выборах не участвовали 65% избирателей. Это самая низкая активность французского электората за все послевоенное время.

Региональные советы избираются на шесть лет и имеют обширные полномочия в сфере образования, экологии, транспорта. Выборы первоначально должны были состояться весной, но были перенесены на летнее время из-за карантинных ограничений во Франции на фоне пандемии коронавируса.