Доллар дорожает к евро перед статистикой по инфляции в Германии

Курс доллара во вторник утром увеличивается по отношению к евро перед публикацией макроэкономических данных в Германии и США. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют котировки на торгах.

По состоянию на 8.35 мск курс евро к доллару снижается до 1,1917 с уровня прошлого закрытия в 1,1924 доллара; курс доллара к иене опускается до 110,55 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,62 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,06%, до 91,94 пункта.

Во вторник инвесторы ожидают данных об инфляции в Германии. Аналитики прогнозируют, что потребительские цены в стране, по предварительной оценке, замедлили рост до 2,3% с 2,5% месяцем ранее.