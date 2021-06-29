Доллар дорожает к евро перед статистикой по инфляции в Германии
Курс доллара во вторник утром увеличивается по отношению к евро перед публикацией макроэкономических данных в Германии и США. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют котировки на торгах.
По состоянию на 8.35 мск курс евро к доллару снижается до 1,1917 с уровня прошлого закрытия в 1,1924 доллара; курс доллара к иене опускается до 110,55 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,62 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,06%, до 91,94 пункта.
Во вторник инвесторы ожидают данных об инфляции в Германии. Аналитики прогнозируют, что потребительские цены в стране, по предварительной оценке, замедлили рост до 2,3% с 2,5% месяцем ранее.
Лента новостей
Литва может предложить Азербайджану быстрый маршрут для доставки товаров в страны Скандинавии - вице-министр (Интервью)
Глава МИД России и Верховный комиссар ООН обсудили вопрос возвращения беженцев на освобождённые земли Азербайджана
День карусельной лошадки в Баку с победителем "Евровидения" - от рыцарских турниров до аттракциона 50-х с одноколесным мотоциклом (ФОТО)