В Дании ускорилось распространение "дельта" штамма коронавируса

Более контагиозный штамм коронавируса "дельта" набирает распространение в Дании, уже более четверти новых случаев COVID-19 составляют заражения этим вариантом, сообщает датская редакция портала The Local, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По ее данным, за последние сутки в Дании выявили 340 новых случаев заражения COVID-19, что является самым высоким показателем за последние две недели. 117 из них приходятся на штамм "дельта".

The Local отмечает, что в настоящее время случаи заражения вариантом "дельта" составляют примерно четверть от общего количества заражений. Первый случай заражения этим штаммом в Дании выявили 29 марта.

В Дании с начала пандемии коронавируса выявили свыше 293 тыс. случаев COVID-19, более 2,5 тыс. инфицированных скончались.