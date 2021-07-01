Хранилища Европы к июлю восполнили четверть из отобранных зимой объемов газа

Подземные хранилища газа (ПХГ) Европы, по данным на 29 июня, восполнили только 18 млрд куб. м газа из отобранных более 66 млрд куб. м в прошлый осенне-зимний период. Об этом говорится в сообщении "Газпрома", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В подземных хранилищах Европы по-прежнему нет четкой тенденции сокращения отставания по запасам газа. Разрыв с уровнем прошлого года никак не может преодолеть рубеж в 32 млрд куб. м. По данным Gas Infrastructure Europe, из более 66 млрд куб. м, поднятых из европейских хранилищ во время осенне-зимнего сезона 2020/2021 года, на 29 июня восполнено 18 млрд куб. м газа, то есть только одна четверть", - отмечает холдинг.

"В отдельные дни июня суточная закачка газа в европейские ПХГ показывала минимальные значения за многолетние периоды наблюдений. Так, 22 июня (247,9 млн куб. м) она была самой низкой с 2013 года, а 23 июня (233,3 млн куб. м) и 24 июня (237,1 млн куб. м) - с 2012 года", - добавляет "Газпром".

Ранее "Газпром" отмечал, что низкий уровень запасов в ПХГ Европы - один из факторов, поддерживающих цену газа на европейском рынке. По данным ICE, спотовые цены на газ в Европе на хабе TTF в Нидерландах превышают значение в $400 за тысячу кубометров с 22 июня.

В конце июня сообщалось, что "Газпром" повысил прогноз по средней экспортной цене газа в Европе в 2021 году до $240 за 1 тыс. куб. м. До этого холдинг прогнозировал среднюю экспортную цену на газ для Европы в 2021 году на уровне чуть выше $200 за тыс. кубометров.