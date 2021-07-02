Фондовые биржи Европы растут вслед за рынками США

Европа 2 июля 2021 12:07 (UTC+04:00)
Фондовые биржи Европы растут вслед за рынками США

Основные фондовые индексы Европы растут в пятницу вслед за рынками США, инвесторы ожидают статистику по американскому рынку труда. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Британский индекс FTSE 100 растет на 0,43%, до 7156,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,33%, до 6574,86 пунктов, немецкий DAX — на 0,43%, до 15673,6 пункта.

На европейских фондовых биржах в пятницу наблюдается положительная динамика, чему способствовали рынки США. Внимание инвесторов сосредоточено на статданных по рынку труда, которые будут опубликованы позднее в пятницу.

Аналитики прогнозируют, что безработица в стране в июне снизилась до 5,7% с уровня мая в 5,8%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 700 тысяч.

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