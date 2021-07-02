ВОЗ сообщила, что вариант коронавируса "Дельта" обнаружили в 98 странах
Разновидность коронавируса "Дельта", отличающаяся высокой заразностью, обнаружена по меньшей мере в 98 странах. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Вариант "Дельта" является опасным, и он продолжит эволюционировать и мутировать", - сказал он, добавив, что этот штамм "обнаружен по меньшей мере в 98 странах и быстро распространяется в государствах с низким и высоким охватом вакцинацией".
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