На съемках фильма в Чехии произошел взрыв

Три члена съемочной группы пострадали в результате взрыва, прогремевшего в Праге в пятницу вечером во время съемок остросюжетного фильма о преступном мире. Об этом сообщило в субботу Чешское радио, передает Trend со ссылкой на ТАСС

По его данным, в одном из элементов декораций, который пострадавшие готовили к съемкам, взорвалось неизвестное химическое вещество. Взрыв предположительно произошел из-за невнимательности сотрудников, так как они не осмотрели предмет заранее.

Пострадавшие госпитализированы с серьезными ранениями. Одному из них пришлось ампутировать ноги. Полиция пока не сообщает о подробностях происшествия.