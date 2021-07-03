Во Франции ликвидируют лесной пожар площадью 100 га

Крупный лесной пожар площадью 100 га произошел в массиве Ла-Клап на юге Франции, для его тушения власти задействовали шесть пожарных самолетов. Об этом сообщает в субботу Генеральное управление гражданской безопасности и урегулирования кризисов Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Лесной пожар близ Нарбонны. Задействованы значительные воздушные и наземные ресурсы для защиты жилых домов, которым угрожает огонь. Четыре самолета Canadair и два Dash помогают пожарным и спасателям из департаментов Од, Эро и Восточные Пиренеи", - говорится в заявлении ведомства.

По данным Службы спасения и пожарной охраны департамента Од, огонь распространился на 100 га и движется в направлении населенного пункта Грюиссан. Местных жителей призвали не ходить смотреть на пожар и покинуть опасную зону.